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''İstanbul sağlığın başkenti olacak''

Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki en büyük yatırımlarından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni binası önümüzdeki yıl Haziran ayından itibaren hizmete girecek. Yeni bina hem mimari hem teknolojik, hem de kadro altyapısı açısından örnek olacak.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1000 yatak kapasiteli olacağını belirterek, “Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde hizmet vereceğiz. Bunun yanında bütün altyapısıyla anjiyosu, çocuk servisleri, doğumhanesi, çocuk cerrahisi, çocuk yoğun bakımı ile Türkiye’nin örnek hastanelerinden olacak” dedi. İstanbul’da kamu ve özel hastanelerin toplam 40 bin yatak kapasiteli olduğunu belirten Memişoğlu, yeni hastanelerin depreme dayanıklı olduğunu ve deprem sırasında dahi ameliyatların devam edebileceğini söyledi.

SON 15 YILDA GELİŞTİ

Memişoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul’un dünyanın sağlık başkenti olması hedefini gerçekleştireceğiz. Çünkü Türkiye son 15 yılda büyük devrimler yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. En iyi, en kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülkelerden biriyiz. İnsan gücü olarak da yeterlilik ve yetenek anlamında dünyaya örnek insanlar yetiştiren bir ülkeyiz. Bu yapılar sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak.”

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