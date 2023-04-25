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İstanbul semalarında selamlama uçuşu! Nefes kesen kareler

TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

AA25 Nisan 2023 Salı 21:54 - Güncelleme:
İstanbul semalarında selamlama uçuşu! Nefes kesen kareler
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MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait birbirinden güzel fotoğraflar." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki fotoğraflarda İstanbul Boğazı, Haliç, Sarayburnu ve Ayasofya üzerinde selamlama uçuşu yapan SOLOTÜRK, F-4E/2020 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Sarayburnu'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu da yer aldı.

  • TEKNOFEST 2023
  • Türk Hava Kuvvetleri
  • selamlama uçuşu

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