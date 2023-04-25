İstanbul semalarında selamlama uçuşu! Nefes kesen kareler

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait birbirinden güzel fotoğraflar." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki fotoğraflarda İstanbul Boğazı, Haliç, Sarayburnu ve Ayasofya üzerinde selamlama uçuşu yapan SOLOTÜRK, F-4E/2020 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Sarayburnu'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu da yer aldı.