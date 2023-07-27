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İstanbul serinleyecek, Ankara kavrulacak

Dün sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul bugün serinleyecek. Ankara'da ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

27 Temmuz 2023 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
İstanbul serinleyecek, Ankara kavrulacak
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Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak.

Dün sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul'da sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Mega kentte termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor.

BAŞKENTTE SICAKLIK ARTACAK

Ankara'da ise sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak. Yarın da 29 dereceye inecek.

Yurdun batı kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerine inecek

Batı bölgelerde sıcaklık azalacak ancak güney ve iç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz: Batı bölgelerimizdeki sıcaklık iç bölgelere hareket etmiş olacak. Ve bu iç bölgelerde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek sıcaklıkların görülmesini bekliyoruz. Güney kesimlerimizde yine Adana olsun, Antalya olsun yer yer 40 dereceye varan sıcaklıkları göreceğiz.

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