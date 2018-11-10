İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da terör operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile iş birliği içerisinde olduğu, güvenlik güçlerine yönelik bombalı ve silahlı eylem yapma hazırlığında bulunduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir ilçeleri ile Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, tabanca, 43 fişek, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.