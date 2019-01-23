14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3201
  • 6,046
  • 219.845
  • 99.767
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi geldi

THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın 20.30'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe Beko-Olympiakos karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede yarın saat 17.45'den itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

5 metre karda vatan savunması... ''Vatan ve millet için seve seve can vermeye hazırım komutanım''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şeker kamışından motor yağı ürettiler

Şeker kamışından motor yağı ürettiler

Zirve Yayınevi davasnda karar çıktı

Zirve Yayınevi davasnda karar çıktı

Dünyanın en büyük insan göçü başladı

Dünyanın en büyük insan göçü başladı

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Gerilim tırmandı: Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

Gerilim tırmandı: Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA