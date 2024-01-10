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İstanbul ulaşımında aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
İstanbul ulaşımında aksamalar yaşanıyor
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Kentin her iki yakasında geceden itibaren devam eden yağmur nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkisi ile TEM otoyolunun bağlantı noktalarında araçlar ağır seyrediyor.

Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikametinde oluşan hasarlı kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksamalar meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.

- METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk nedeniyle vatandaşlar dolu olan araçlara binmekte zorlandı. Metrobüsler, duraklardaki araç ve yolcu yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda gecikmeli hareket ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da bazı aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatları'nın Büyükada-Sedef Adası seferleri iptal edilirken Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

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