İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,129
  • EURO
    17,3009
  • ALTIN
    963.658
  • BIST100
    2394.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valiliği açıkladı: 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı
Güncel

İstanbul Valiliği açıkladı: 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda, 6 günde 7 bin 687 kişi yakalandı. Sınırdışı işlemleri tamamlanan 2 bin 442 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.

DHA24 Mayıs 2022 Salı 14:24 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı. Valilik 17-23 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 687 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Sınırdışı işlemi yapılmak üzere, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile diğer şehirlerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilen kaçak göçmenlerden, 2 bin 442 kişinin ülkelerine gönderildiği bildirildi. İşlemleri devam eden kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmaların sürdüğü, 238 kişinin de bu gece İstanbul Havalimanından geri gönderilmesinin planlandığı açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.