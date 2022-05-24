İstanbul Valiliği açıkladı: 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı. Valilik 17-23 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 687 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Sınırdışı işlemi yapılmak üzere, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile diğer şehirlerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilen kaçak göçmenlerden, 2 bin 442 kişinin ülkelerine gönderildiği bildirildi. İşlemleri devam eden kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmaların sürdüğü, 238 kişinin de bu gece İstanbul Havalimanından geri gönderilmesinin planlandığı açıklandı.