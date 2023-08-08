İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0201
  • EURO
    29,7648
  • ALTIN
    1679.56
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valiliği dilendirilen çocuklar için harekete geçti
Güncel

İstanbul Valiliği dilendirilen çocuklar için harekete geçti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği dilendirilen çocuklar için harekete geçti
ABONE OL

İstanbul'da kent genelinde dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kent genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri, dün 18.00 - 00.00 saatlerinde yapılan uygulamada dilenen veya dilendirilen çocuklarla dilenen yetişkinler denetlendi.

Kent genelinde 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine Kabahatler Kanunu gereği 100 bin 757 lira idari para cezası uygulanırken, dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 liraya da el konuldu.

Uygulamalar sırasında dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.

  • istanbul çocuklar
  • dilendirme önlemi
  • çocuk koruma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.