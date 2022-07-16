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İstanbul Valiliği, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarını yaptıracak

İstanbul Valiliği, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yapılması için çalışma başlattı.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
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Fetihtepe Mahallesi'ndeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda yaşları 11 ila 13 arasında değişen 5 çocuğun 13 Temmuz'da yaptığı tahribat, İstanbul Valiliği tarafından giderilecek.

Bu kapsamda mezarlığa gelen görevliler, inceleme yaparak, tahrip edilen mezar taşlarının ölçüsünü aldı.

Zarar gören mezarların en kısa sürede yaptırılacağı öğrenildi.

- OLAY

İstanbul Valiliğince, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda, yaşları 11 ila 13 arasında 5 çocuğun yakalandığı bildirilmişti.

Açıklamada, mezarlıktaki 81 mezar taşının tahrip edildiği belirtilerek, görüntülerden, olayın mezarlık çevresinde ikamet eden 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

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