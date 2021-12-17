İstanbul'da sahte alkolden 22 ölüm, 16 kişi yoğun bakımda

AA 17 Aralık 2021 Cuma 11:49 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:06

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespitlerde 46 kişinin sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu, 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i yabancı 16 kişinin hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü, 5 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı, 3 kişinin ise taburcu edildiği kaydedildi.

Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca 16 Kasım ile 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da alkol kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili 56 operasyon gerçekleştirilirken, bu operasyonlarda haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14'ü tutuklandı, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan operasyonlarda 32 bin 978 dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi ele geçirildi.

Açıklamada, "İlimizde sahte alkol imalatı ve alkol zehirlenmesinin önlenmesi konusunda ilgili kurumlarımızın denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve 174 Alo Gıda İhbar Hattı'na bildirmesi önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.