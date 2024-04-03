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İstanbul Valiliği'nden izinsiz gösteri açıklaması: 132 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, kent genelindeki izinsiz gösterilerde 132 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 22:42 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden izinsiz gösteri açıklaması: 132 kişi gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 13.00'te, Başsavcılık makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binasına zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulunan avukatlardan 8'i kadın 14'ünün gözaltına alındığı ifade edildi.

DEM Parti Sultanbeyli ilçe binası önünde saat 16.00'da yasaklama kararına uymayıp izinsiz gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemette bulunarak 2 polisin yaralanmasına sebebiyet veren 9'u kadın ve 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'de korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 87 şahsa (20 kadın 67 erkek), saat 19.15'te Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır."

Bu arada, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki izinsiz gösteriye ilişkin Valilik'ten daha önce yapılan açıklamada, gözaltına alınan ve haklarında "2911 Sayılı Kanun'a muhalefet, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatılan 14 kişinin, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

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