İstanbul Valiliğinden kaymakamlıklar başkanlığında yapılan toplantılara ilişkin açıklama

Valiliğin yazılı açıklamasında, bugün İstanbul'da 39 ilçe kaymakamlığı başkanlığında düzenlenen toplantının, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30 Ocak 2023 tarih ve 46219 sayılı emirleriyle Türkiye genelinde yapılmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmetlerine erişimin en üst seviyede tutularak kurumlar arası uyum ve birlikteliğin sağlanması, 2022 yılındaki kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi, 2023 yılı yatırım planı ve hedeflerinin görüşülmesi amacıyla kaymakamlarımız başkanlığında, kamu kurumları, mahalli idareler ve meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla şubat ayının ilk haftasında toplantılar yapılması istenilmiştir. İlçelerimizde yapılacak bu toplantıların 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00'te yapılması Valiliğimizce 39 ilçe kaymakamlığımıza bildirilmiştir. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sunulan kamu hizmetlerinde mahalli idareler ve genel idare kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bu toplantılarımız, başka kurum ve kuruluşların gündemleriyle ilişkilendirilmemelidir."