AA 24 Temmuz 2020 Cuma 11:35 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:52

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

Ayasofya Camii resimli cuma mesajları