İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8504
  • EURO
    7,9457
  • ALTIN
    417.265
  • BIST100
    118764
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu
Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişlerin durduruldu' açıklamasında bulundu.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 11:35 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:52
ABONE OL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

Ayasofya Camii resimli cuma mesajları

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.