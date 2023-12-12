İstanbul Valisi Gül ''Bir çocuk bir dilek'' projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen "Bir çocuk bir dilek" projesi, Vali Gül'ün çocuklara gönderdiği mektupla başladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı, maddi durumu yetersiz olan yetim ya da öksüz 5 bin 13 çocuğa gönderilen mektup, sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklara ulaştırıldı.

"Bana üç dileğini yazar mısın?" ifadesinin yer aldığı mektuba çocuklar cevap vererek dileklerini Vali Gül'e iletti. Tasnif süreçleri tamamlanan dilekler, yerine getirilmeye başlandı.

ÇOCUKLAR HAYALİNİ KURDUKLARI HEDİYELERE KAVUŞTU

İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar'da yaşayan, anne ya da babasını kaybetmiş 11 çocuğu ziyaret ederek hediyelerini takdim etti, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Babalarını 2021'de kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşleri evlerinde ziyaret eden Gül, dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri çocuklara verdi.

Vali Gül'ün ikinci adresi, babalarını 2016'da kaybeden Tuba (15), Muhammed (13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe (11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşlere hayalini kurdukları hediyeleri teslim ederek tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Valiliğin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla çocukların dileklerini yerine getirmeye başladıklarını belirterek, "Yıl başına kadar tüm çocuklarımızın dileklerini yerine getireceğiz. Bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı maddi durumu yetersiz ailelerin öksüz ya da yetim 5 bin 13 çocuğu kapsayan projeyle dezavantajlı çocukların yüzlerinin güldürülmesi amaçlanıyor.

Hayırseverler "https://www.1cocuk1dilek.org/" internet sitesinden projeye katkıda bulunabiliyor.

