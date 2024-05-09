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İstanbul Valisi Gül cezaların iptal edildiğini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta bir site içerisindeki sahipsiz iki köpeği dışarı çıkaran iki kişiye verilen idari cezanın iptal edildiğini bildirdi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül cezaların iptal edildiğini açıkladı
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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt'ta bir sitede bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının site dışına çıkarılması sonrası ilgili şahıslara yönelik cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Gül, paylaşımında, "Tesis edilen uygulama, olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta 22 Şubat'ta bir sitede çalışan temizlik görevlisi ve bahçıvan, çocuklara saldırdığı öne sürülen iki köpeği site dışına çıkarıp Başakşehir'de bir bölgeye bırakmıştı.

Site sakininin şikayeti üzerine bu kişilere Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 14 bin 432 lira idari para cezası kesilmişti.

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