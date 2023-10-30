İstanbul Valisi Gül uyardı: Çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında yapıldı.

Vali Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gül, istedikleri anlamda "Türkiye Yüzyılı"nın olabilmesi için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Kısa vadede dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Daha yukarılara çıkabilmemiz için 85 milyon vatandaşımıza iş düşüyor. Bunların başında da kamu görevlilerine iş düşüyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın başarıyla gerçekleşmesi için durmadan, yorulmadan çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizin hak ettiği, layık olduğu Türkiye Yüzyılı'nı birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Vali Gül, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, memnuniyet seviyesini yükseltecek konulara özel olarak çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, temel prensiplerinin şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik olduğunu vurguladı.

"ÖZELLİKLE METEOROLOJİK VERİLERİ TAKİP EDELİM"

İstanbul'da önümüzdeki aylardaki olası kar yağışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."

Gül'ün konuşmasının ardından 2023'ün 3. döneminde İstanbul'daki yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının yatırımları hakkında ise bazı sayısal veriler paylaşıldı.

Bu kapsamda, İstanbul'da finansman kaynağı, genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare, KİT bütçelerine dayanan 1381 proje uygulandığı, bunların 131'inin tamamlandığı aktarıldı.

Bu projelerin toplam tutarı 731 milyar 31 milyon lira olarak açıklanırken, önceki yıllar harcaması 245 milyar 361 milyon lira, yıl ödeneği 82 milyar 200 milyon lira, harcama tutarı ise 39 milyar 364 milyon lira olarak belirtildi.

Toplantının devamında kamu kurum ve kuruluş temsilcileri yatırım, proje ve koordinasyonla ilgili söz alarak açıklamalarda bulundu.