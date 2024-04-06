İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valisi Gül, yangında vefat edenlerin ailelerini ziyaret etti
Güncel

İstanbul Valisi Gül, yangında vefat edenlerin ailelerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında yaşamını yitiren Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerini ziyaret etti.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, yangında vefat edenlerin ailelerini ziyaret etti
ABONE OL

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, ziyaretinde yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.