İstanbul Valisi Gül, yangında vefat edenlerin ailelerini ziyaret etti

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Gül, ziyaretinde yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Valimiz @gul_davut, #Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretinde bulunuyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 6, 2024
Vali Gül ziyaretinde, yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerine başsağlığı diledi. pic.twitter.com/DfD1yGjJUv