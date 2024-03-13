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  • İstanbul Valisi Gül, yetenekli öğrenci belirleme programındaki hedefi açıkladı
Güncel

İstanbul Valisi Gül, yetenekli öğrenci belirleme programındaki hedefi açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, spor lisansı sahibi öğrenci sayısını 1 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, yetenekli öğrenci belirleme programındaki hedefi açıkladı
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Gül, Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 3'üncü sınıflardaki 300 öğrencinin genel tarama test ve ölçümlerinin yapıldığı Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'na katıldı.

Öğrencilerin geçtiği testleri izleyerek onlarla sohbet eden Vali Gül, yaptığı konuşmada, İstanbul Valiliği Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında bütün okullarda spor kulüpleri kurduklarını hatırlattı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Spor malzemelerinin ilçe belediyeleri tarafından temin edildiğini ve çocukların yeteneklerine göre lisanslarının çıkarıldığını aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 milyon civarında öğrencimiz var, 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasını amaçlıyoruz. Bugünkü çocuklarımızla yaklaşık 253 bin öğrencimizin taramaları devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık yüzde 15'inin taraması tamamlandı. Malzemeleri Başakşehir'de olduğu gibi ilçe belediyelerimiz temin ediyor. Günün sonunda çocuklarımızın spor yaptığı, müsabaka yaptığı, yeteneklerin olimpiyatlara kadar gidecek yolunun açıldığı bir süreç."

Vali Gül'e, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile spora başlama yaşındaki yetenekli çocukların tespiti ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

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