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  • İstanbul Valisi Gül'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden öğretmenlerimiz ders başı yapıyor
Güncel

İstanbul Valisi Gül'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden öğretmenlerimiz ders başı yapıyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Davut Gül, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve İstanbul'umuzda bilgiyi bilgelikle buluşturan 6 bin 862 okulumuz, 2 milyon 922 bin 96 öğrencisine kavuşuyor. Bilgi ve şefkatiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden 181 bin 831 öğretmenimiz yeniden ders başı yapıyor” ifadelerini kullandı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden öğretmenlerimiz ders başı yapıyor
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İstanbul Valisi Davut Gül, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, memleketin dört bir yanına yayılan ortak sevinç ve heyecanın coşkusuyla yeni eğitim öğretim yılına "merhaba" dediklerini ifade etti.

Cumhuriyetin 100. yılında, medeniyetin baş tacı İstanbul'da bilgiyi bilgelikle buluşturan 6 bin 862 okulun, 2 milyon 922 bin 96 öğrencisine kavuştuğunu aktaran Gül, bilgi ve şefkatiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden 181 bin 831 öğretmenin yeniden ders başı yaptığını bildirdi.

Meşakkatli olduğu kadar kutlu olan bir görevi canla başla yürüten eğitim ordusuyla aklını gönlüyle birleştiren nesiller yetiştirdiklerini, yarınlara daha güçlü yürüdüklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Milli, manevi değerlerimiz ve evrensel hassasiyetleri yeni neslimize en güzel şekilde aktararak vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkan erdemli insanlar yetiştirmek en büyük idealimizdir. Milletimizin ümidi ve güveni evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesine bağlıdır. Evlatlarımızın bize emanet olduğu bilinciyle huzurlu bir eğitim öğretim için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirleri uygulayacak, denetleyecek ve takipçisi olacağız. Kendisi başlı başına bir ekol, bir okul olan İstanbul'umuzla inşallah bu sene de ilmin, bilimin, kültürün, sanatın ve irfanın merkezi olmaya devam edeceğiz."

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