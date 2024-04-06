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İstanbul ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 48 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı şüpheliler başta olmak üzere DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. 'Bozdoğan-21' ismi verilen operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA6 Nisan 2024 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
İstanbul ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 48 gözaltı
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ'lı teröristlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişilerin peşine düştü.

Çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren faillerle bağlantılı 30 şüpheli tespit edildi. Ankara'da ise DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı 18 şüpheli belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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