İstanbul ve Gebze'de organize suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

Baskınlarda 7 silah, yüzlerce mermi ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan çek ve senet ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zorla senet imzalatılmak için dövülen bazı iş adamlarının ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, senet imzalatmak için tehdit ve cebir uygulayan şüphelilerin belirlenmesi için teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Suç şebekesinin liderlerinin Ü.S. ve T.S. olduğunu belirleyen emniyet kuvvetleri, zanlıların kendilerini “Sarallar Suç Örgütü” üyesi olarak tanıtarak yaklaşık 20 farklı olaya bulaştıklarını belirledi.

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul ve Gebze’de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, liderliğini Ü.S. ve T.S.’nin yaptığı 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarında 1’i kurusıkı olmak üzere toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği ve değişik çapta 600 mermi, fişek ve 1 milyon lirayı bulan çek ve senet ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen yer altı örgütüyle bağlantılı bir alt grup olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şebeke elebaşları Ü.S. ve T.S.’nın da aralarında olduğu 17 kişinin emniyetteki sorgularına başlandı.