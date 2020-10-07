İstanbul'a 2 gün boyunca dolu yağacak! İstanbul'a ne zaman dolu yağacak?

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:51

İstanbul'da geçtiğimiz ay yaşanan dolu yağışında birçok araç hasar görmüştü. Meteoroloji'nin son dakika dolu uyarısı sonrası vatandaşlar İstanbul'a ne zaman dolu yağacak, saat kaçta yağacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda tarih ve saat bilgisi de yer alıyor. Peki, İstanbul'da ne zaman saat kaçta dolu yağacak?

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Marmara bölgesi için çok kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 2 gün dolu yağışı yaşanacak. Güneşli hava, yerini sağanak yağış ve yerel dolu yağışlarına bırakacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN DOLU YAĞACAK?

Meteoroji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanacak dolu yağışları için perşembe-cuma günlerini işaret etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

“DOLU, FIRTINA, HORTUM OLUŞABİLİR"



Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Trakya’dan sokulmaya başlıyor öncelikle beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir’e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey’den bir soğuk hava geliyor. Bu sistem hızlı bir şekilde gelince özellikle Marmara ve Ege’de kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini artırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor. Beraberinde hortum da oluşabilir. Perşembe günü öğlen ve öğleden sonraki saatlerde Trakya’dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara’nın batısı ve Ege’nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul’u etkisi altına alıyor ve Marmara’da Perşembe ile Cuma günleri kalacak" ifadelerini kullandı.