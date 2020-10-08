Dolu yağışı nerelerde etkili olacak? İşte dolu uyarısı yapılan iller

08 Ekim 2020 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:27

Meteorolojiden gelen son dakika haberine göre başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde yağışlar bekleniyor. İstanbul için yapılan dolu yağışı ve sağanak uyarısının ardından vatandaşlar, araçlarını battaniye ve kartonlarla korudu. Peki Dolu yağışı nerelerde etkili olacak? İzmir'de dolu yağışı var mı? İşte dolu uyarısı yapılan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde bazı iller için dolu yağışı uyarısı yer alıyor. Batı kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek. Isparta Eskişehir, Düzce, Bolu, İstanbul ve Balıkesir’de yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yağmur yağışının yanı sıra dolu yağışı ve ani sele karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

DOLU YAĞIŞI NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

İstanbul’da sabah saatlerinde başlaması beklenilen sağanak yağış Trakya kesimi, Çanakkale, Balıkesir ile Bursa illerinde de etkili olacağı açıklandı.

İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde de yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarıları yapıldı.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre, Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a ne zaman dolu yağacak? İstanbul'a saat kaçta dolu yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ege için yaptığı uyarılarda şu açıklamalara yer verildi;

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOLU UYARISI YAPILAN İLLER

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

OTOPARKLAR DOLDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine İstanbul'daki bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı. Dolu uyarısının ardından kapalı otoparklara akın oldu. Saat 16.00 itibarıyla, İSPARK’ın işlettiği kapalı otoparklar 12 ilçede tamamen doldu.

İstanbul için yapılan dolu yağışı ve sağanak uyarısının ardından vatandaşlar, araçlarını battaniye ve kartonlarla korudu.İstanbul'da dolu ve sağanak yağış uyarılarının ardından birçok vatandaşın, arabasını battaniye ve kartonlarla koruduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından vatandaşlar dün akşamdan araçlarıyla kapalı otoparklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise sokakta park halinde olan araçlarının üzerine karton ve battaniye koyarak koruduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise uyarısında, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.

Meteorolojinin uyarısının ardından kapalı otoparklara akın oldu. Saat 16.00 itibarıyla, İSPARK'ın işlettiği kapalı otoparklar 12 ilçede tamamen doldu.