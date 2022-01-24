İstanbul'a araçların girişleri durduruldu! Uçuşlar ertelendi

AA/ İHA / DHA 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:58

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

AVM'LER 19.30'DA KAPATILACAK

Vali Yerlikaya, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla 19.30'da kapatılacaktır. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur" dedi.



'YASAĞA RAĞMEN MOTOKURYE ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNİ BİLDİRİN'



Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli İstanbullular. Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım. Önce sağlık, önce güven."

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



"Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur"

İSTANBUL'A GİRİŞE KAR ENGELİ



Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için, İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.

THY, İSTANBUL HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLARINI 04.00'E KADAR DURDURDU



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesinin beklendiğini belirtti.

Üstün, "Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YÜZDE 15 UÇUŞ KISITLAMASI



İstanbul'da geçtiğimiz günlerde başlayıp bugün öğleden sonra şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda da uçuş kısıtlamasına gidildi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)'den yapılan açıklamada alınan karar doğrultusunda yarın gerçekleştirilecek uçuşların, yüzde 15 azaltıldığı duyuruldu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.