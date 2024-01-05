İstanbul'a kar müjdesi

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı geldi. Pazartesiden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası şehir genelinde etkili olacak. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşmesiyle Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık tahminlere önümüzdeki hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Salı gününden itibaren hissedilir derecede düşecek hava sıcaklıklarıyla birlikte Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkisini gösterecek.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da pazartesiden itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini artırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk hava ve kar yağışı 10-11 Ocak günlerinde Türkiye'yi etkileyecek. İstanbul'da kar yağışı %65 olasılıkta" dedi.