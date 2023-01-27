İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Beklenen tarih açıklandı

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine yönelik tarihler merak ediliyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'a yağması muhtemel kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çok soğuk bir 15 gün olacağını söyleyen Dilek Çalışkan, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek." dedi.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Kar yağışının bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıracağını söyleyen Çalışkan, "15-20 kente kar gelecek sonraki günlerde kısım kısım devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Karadeniz'de ve Anadolu'da. Barajlar çok fayda sağlayacak bu kar yağışlardan." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre de Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor." dedi.