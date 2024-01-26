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İstanbul'a kar uyarısı! Gün ve saat verildi

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'un Balkanlar'dan gelen havanın etkisi altına gireceği bildirildi. İstanbul'da Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı açıklandı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 11:50 - Güncelleme:
İstanbul'a kar uyarısı! Gün ve saat verildi
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul'da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklendiği belirtildi. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağının öngörüldüğü ifade edildi. Pazartesi günü ise öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği kaydedildi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

AKOM verilerine göre, İstanbul'da güne 5 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

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