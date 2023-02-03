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İstanbul'a kar uyarısı! Vali Yerlikaya, tarih verdi

İstanbul Valisi Yerlikaya, 'Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir' dedi.

3 Şubat 2023 Cuma 16:45 - Güncelleme:
İstanbul'a kar uyarısı! Vali Yerlikaya, tarih verdi
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Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, Pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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