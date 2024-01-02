İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Tarih verildi

Ocak ayının gelmesiyle birlikte herkesi kar heyecanı sardı. Geçtiğimiz haftadan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteoroloji uzmanları heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili hava durumu detaylarını açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurguladı.

AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Özellikle Akdeniz Bölgesi için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada "Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.