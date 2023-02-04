İstanbul'a peş peşe kar uyarısı! Teyakkuza geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Gümüşhane, Mersin, Adana ve Antalya illeri için ise sarı kodlu verildi.

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, İstanbul devam eden soğuk hava dalgasının üzerine kar yağışına da kavuşacak. Bugün aralıklarla etkisini göstermeye başlaması beklenen kar yağışının en etkili olacağı zaman dilimi ise açıklandı.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran Yerlikaya şunları söyledi: Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da şiddetli bir yağışının yaklaştığını ve öğrenciler için tatilinin uzama ihtimali olduğunu belirtti.

Kar fırtınası ve vorteks oluşmasının muhtemel olduğunu belirten uzmanlar saatler içerisinde yüksek bir kar birikiminin de olabileceğini ve bununla birlikte yarıyıl tatilinin de uzayabileceği konusunda söylentiler oluştu.

27 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Gümüşhane, Mersin, Adana ve Antalya illeri için ise sarı kodlu verildi.