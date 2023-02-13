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  • İstanbul'a sevk edilen 3 bin 932 depremzede taburcu edildi
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İstanbul'a sevk edilen 3 bin 932 depremzede taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 3 bin 932'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
İstanbul'a sevk edilen 3 bin 932 depremzede taburcu edildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 5 bin 202 hastadan 3 bin 932'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki depremzede yaralıların durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim. Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 5 bin 202 hastamızdan, 3 bin 932'si taburcu oldu. Hastalarımıza acil şifa diliyorum."

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