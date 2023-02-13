İstanbul'a sevk edilen 3 bin 932 depremzede taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 5 bin 202 hastadan 3 bin 932'sinin taburcu edildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki depremzede yaralıların durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim. Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 5 bin 202 hastamızdan, 3 bin 932'si taburcu oldu. Hastalarımıza acil şifa diliyorum."
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2023
Deprem bölgelerinden #İstanbul'a sevk edilen 5.202 hastamızdan;
✅ 3.932'si taburcu oldu.
Hastalarımıza acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/y2lCXpcFvq