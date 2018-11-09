İstanbul'da 17 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için harekete geçti.
Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde önceden belirlenen 17 adrese sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyona özel harekat polisleri de destek veriyor.
Söz konusu adreslerde aramalar sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.