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İstanbul'da 2 PKK’lı yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 örgüt üyesi yakalandı.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldan şehre gelen terör örgütü PKK/KCK'nın 2 üyesini tespit ederek çalışma başlattı.
 
Yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde bazı adreslere baskın düzenleyen güvenlik güçleri, örgütün dağ kadrosundan gelip İstanbul’da saklanan 2 PKK’lıyı yakalayarak gözaltına aldı.
 
Gözaltına alınan 2 hücre üyesi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yakalanan PKK’lıların eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmezken, emniyet güçleri şahısların İstanbul’daki bağlantılarını araştırıyor.

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