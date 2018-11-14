İstanbul'da 22 ton balığa el konuldu

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri önceki gün Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimler sırasında balıklarda boy yasağına uymayan balıkçılar tespit edildi.

Yetkililer yasaklara uymayan balıkçılara “Su Ürünleri Kanunu” ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre cezai işlemler uygulandı. Yetkililer balık halinde bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve bir kasa ahtapota boy yasağına uymadıkları gerekçesiyle el koydu. Halde görev yapan dört büyük firmaya ise idari para cezası kesildi.