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  • İstanbul'da 317 kilometre hızla ilerleyen sürücü gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da 317 kilometre hızla ilerleyen sürücü gözaltına alındı

Tuzla'da otomobiliyle 317 kilometre hız yapan ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Samet Ç., gözaltına alındı. Farklı maddelerden toplam 14 bin 258 lira ceza yazılan Samet Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA9 Mart 2024 Cumartesi 11:48 - Güncelleme:
İstanbul'da 317 kilometre hızla ilerleyen sürücü gözaltına alındı
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Samet Ç. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, lüks otomobiliyle 317 kilometre hız yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere diğer sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken polis ise sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Samet Ç.'nin söz konusu görüntüleri Tuzla'da Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde çektiği belirlendi. Ekipler, Samet Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, Samet Ç.'ye makas atmak maddesinden 6 bin 439, yönetmelikte belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak maddesinden 690, saygısızca araç kullanmak maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 14 bin 258 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınan Samet Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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