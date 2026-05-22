İstanbul'da 8. Etnospor coşkusu! İkinci gün etkinlikleri sona erdi

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin ikinci gününde Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile etkinlik alanını gezdi.

Festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu. Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

8. Etnospor Kültür Festivali, üçüncü gününde yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edecek.