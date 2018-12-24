İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da ise akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.
- İHA
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Manisa, Antalya, Hatay, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatı, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzeybatıdan kuvvetlice (30-50 km) eseceği tahmin ediliyor.
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