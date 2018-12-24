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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da ise akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

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 Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Manisa, Antalya, Hatay, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatı, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzeybatıdan kuvvetlice (30-50 km) eseceği tahmin ediliyor.

 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 15 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 14 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu 10 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı -6 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 5  

 

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