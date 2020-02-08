İstanbul'da ara sokaklarda sürücülerin zor anları

DHA 08.02.2020 10:43 - Güncelleme: 08.02.2020 10:43

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Sarı uyarı" vererek İstanbulluları buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarmıştı. Beykoz'da önlemlerin alındığı ana yollarda sorun yaşamayan sürücüler, buzlanan ara sokaklar ve dik yokuşlarda zor anlar yaşadı. Sürücülerin yanı sıra yayalar da, buzlanmanın yaşandığı yokuşlardan inmekte güçlük çekti.

"ARACIMI ÇIKARAMADIM"

Beykoz'daki bir yokuştan oğlu ile birlikte güçlükle inen Soner Eren, "Beklenen kar yağdı. Az yağdı ama buzlanma çok. Buz olduğu zaman buradan inmek zor. Buraya hizmet hemen gelmiyor, tabii ana yollar daha önemli. Çok dik, tuzlama araçlarının girmesi de çok zor. Sıkıntılı bir yer burası. Ben pazarcıyım, hale gidemedim, bugün pazara çıkmayacağım. Aracımı çıkaramadım, yüklü duruyor. Şimdi yarın için hale gideceğim" dedi.

9 yaşındaki oğlu Hasan Ali Eren ise kar yağışından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kayacağım, oynayacağım, kardan adam yapacağım" şeklinde konuştu.

"KAR LASTİĞİ FAYDA ETMİYOR"

Kar lastiği olduğu halde yokuştan çıkmakta zorlanarak geri geri çıkmayı deneyen Hüseyin Gülen, "Kar lastiğimiz olduğu halde yine de tabii zorlandık. Tabii ki bekliyorduk bu karı ama kar lastiği fayda etmiyor. Ara sokaklarda tuzlama çalışması pek yapılmıyor, ana yollarda oluyor ama biz de pazarcı olduğumuz için çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

LİMON İLE ARAÇ CAMINDAKİ BUZLANMAYI ÇÖZMEYE ÇALIŞTI

Yola çıkmadan önce aracının camındaki buzlanmayı limon ile eritmeye çalışan ve yola çıktığı sırada otomobilinin kayması nedeniyle zor anlar yaşayan Engin Eğen ise, "İşe yetişmem lazım, geç kaldım. Şu anda görüşü sağlamak için limon aldım. Buzu çözüyor. Yetersiz gelecek galiba ama biraz daha limon alarak buzların çözülmesini çabuklaştıracağım" dedi.