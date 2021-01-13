İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İSKİ baraj doluluk oranları 2021

13 Ocak 2021 Çarşamba 13:28 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:28

İSKİ, son yağışların ardından baraj doluluk oranlarını yayımladı. İstanbul’da 4 gündür etkili olan yağmur neticesinde İSKİ baraj doluluk oranları 2021 güncellendi. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük su seviyesini gören İstanbul’da 4 gündür devam eden yağmurlar sonrası baraj doluluk oranları arttı. Sağanak yağışlar İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 2021 son durum..

Bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeni ile baraj doluluk oranları azalmıştı. İstanbul'da hafta sonudan beri devam eden yağışlı hava sonrası İSKİ baraj doluluk oranları da güncellenerek kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 13 Ocak 2021 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2021

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı. En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. Geçtiğimiz Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İşte İstanbul’un barajlarında son durumu;

“Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, Büyükçekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93”

İşte İstanbul’un barajlarında son durum;

Ömerli barajı: yüzde 19,74

Pabuçdere barajı: yüzde 12,99

Sazlıdere barajı: yüzde 6,55

Büyükçekmece barajı: yüzde 23,88

Alibey barajı: yüzde 35,51

Terkos barajı: yüzde 27,12

Kazandere barajı: yüzde 24,60

Elmalı barajı: yüzde 29,87

Darlık barajı: yüzde 46,17

Istrancalar barajı: yüzde 94,23

İSKİ BARAJLARININ 1 HAFTALIK DOLULUK ORANI

9 Ocak : 19.16

10 Ocak : 19.56

11 Ocak : 21.13

12 Ocak : 22.10

13 Ocak : 24.66