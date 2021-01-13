Istrancalar baraj doluluk oranı arttı! Istrancalar barajı nerede?

13 Ocak 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:59

İstanbul'da son 4 gündür devam eden yağışlar neticesinde barajların doluluk oranları da bir miktar arttı. Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar barajının doluluk oranı hızla yükselerek 2 günde yüzde 94,23 seviyesine kadar çıktı. Peki Istrancalar barajı nerede? İşte baraj doluluk oranları ve Istranca barajı hakkında merak edilenler...

ISTRANCA BARAJI NEREDE?

Istranca barajları Tekirdağ'daki birkaç barajın oluşturduğu havzadır. Istranca Dağları'ndan gelen suyun taşınmasında rol oynayan barajlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul'un su ihtiyacının giderilmesi için yapılmıştır.

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarında bulunan Kazandere ile Pabuçdere barajları, İstanbul'un su ihtiyacını büyük oranda karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dönemin Belediye Başkanı iken 1995’te Istranca’nın sularını 5 barajla hakın hizmetine sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığı dönemde ortaya çıkan Istranca barajı; Istranca Dağları'nda bulunan ırmaklara kurulan Düzdere, Kuzuludere, Büyükdere, Sultanbahçedere ve Elmalıdere barajlarından İstanbul'a gelen suyun kaynağını oluşturuyor.

Kazandere ve Pabuçdere barajları Istrancalar’ın hemen altındaki su toplama havzalarıdır.

Istranca Dağları'ndan Terkos Gölü'ne 5 baraj ve tünel ile su aktarılıyor. Aktarılan su ile İstanbul'un günlük 200 milyon metreküplük su ihtiyacı karşılanabiliyor.

İşte İstanbul’un barajlarında son durum;

Ömerli barajı: yüzde 19,74

Pabuçdere barajı: yüzde 12,99

Sazlıdere barajı: yüzde 6,55

Büyükçekmece barajı: yüzde 23,88

Alibey barajı: yüzde 35,51

Terkos barajı: yüzde 27,12

Kazandere barajı: yüzde 24,60

Elmalı barajı: yüzde 29,87

Darlık barajı: yüzde 46,17

Istrancalar barajı: yüzde 94,23