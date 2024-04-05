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İstanbul'da bayram öncesi yoğunluk: Kent genelinde trafik akışı yavaşladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA5 Nisan 2024 Cuma 19:21 - Güncelleme:
İstanbul'da bayram öncesi yoğunluk: Kent genelinde trafik akışı yavaşladı
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Mesai saatinin sona ermesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 18.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor.

Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı sahil yolunda da yoğunluk, sürücülerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nun ise Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye noktalarında her iki yönde yoğunluk sürüyor.

Şile Otoyolu'nda da Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

Öte yandan, toplu taşıma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor

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