İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0149
  • EURO
    28,5999
  • ALTIN
    1601.86
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da bayram tatilinde taksiciler de müşterisiz kaldı
Güncel

İstanbul'da bayram tatilinde taksiciler de müşterisiz kaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kentin boş kalması, taksicileri müşterisiz bıraktı.

AA27 Haziran 2023 Salı 18:54 - Güncelleme:
İstanbul'da bayram tatilinde taksiciler de müşterisiz kaldı
ABONE OL

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul sakinliğe bürünürken, kentte taksiciler de müşterisiz kaldı. İstanbul'da bugün birçok taksinin boş olduğu kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre, bayram arifesinde kentte trafik yoğunluğu yüzde 20'nin üzerine çıkmadı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar toplu taşıt kullanmayı tercih etti.

Yolcu bulmakta zorlanan birçok taksici, otobüs duraklarının yakınlarında müşteri bekledi.

Bugün toplu taşıt kullanmayı tercih ettiğini ve gideceği yere rahatça varabildiğini söyleyen Barış Öztürk, "Çoğu zaman kısa mesafe diye taksiciler araca almıyorlardı. Şimdi İstanbul boşaldığı için sinek avlıyorlar." dedi.

Samet Mergen ise bazen değişim saatine denk geldiği için taksiye binemediğini ve bu durumdan dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, "Artık eskisi gibi taksi kullanmıyorum. Çünkü müşteri seçiyorlar. Gideceğim yer yakınsa almıyorlar. Ama havalimanına gideceğimi söylesem eminim bütün taksici alır." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.