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İstanbul'da bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı

İstanbul'da bazı öğretim üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • DHA
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Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyon kapsamında aralarında  Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
 
Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

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