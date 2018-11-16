İstanbul'da bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı

Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyon kapsamında aralarında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.
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