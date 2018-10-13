İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Pazar günü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili saat 12.00’den itibaren alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kapatılacak yolları ve alternatif kullanılacak yolları açıkladı.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Şekerpınar kuzey yol katılım İstanbul istikameti, (il sınırı), Opet Mehmetçik Tesisleri kuzey yol İstanbul istikameti TEM otoyolu, Tuzla-Orhanlı gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Kurtköy gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul istikameti Mecidiye gişeler E-80 kuzey yol katılım, Sultanbeyli gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Kartal-Samandıra gişeler kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Mirkelam Tesisleri kuzey yol katılım İstanbul istikameti, Çamlıca gişeler güneyden kuzeye dönüş - yan yol katılım, Mürselpaşa Caddesi Unkapanı istikameti (kadın eserleri, kütüphanesi ve bilgi merkezi önünden kapatılacak), Abdulezelpaşa Caddesi Seferikoz Sokak çıkışından Unkapanı istikameti kapatılacak, Unkapanı köprü kapatılacak, Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidi arası bağlı tüm cadde ve sokaklar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlı sokaklar, Prof. Cemil Birsel Caddesi ve bağlı sokaklar, Reşadiye Caddesi ve bağlı sokaklar, Galata köprüsü kapatılacak, Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası), Gülhane Parkı alt kapı girişleri, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Atmeydanı Caddesi, Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Sultanahmet Meydan, Sahil Keneddy Cadde Zeytinburnu yeni varyanttan-Yenikapı arası bağlı cadde ve sokaklar, Namık Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeden sahil yoluna katılım, Sahil Keneddy Cadde Yenikapı Sirkeci arası bağlı cadde ve sokaklar, Refik Saydam Caddesi Şişhane inişleri kapama, Tersane Caddesi perşembe pazarı kapama, Karaköy’den Galata istikametine akım verilmeyecek.

Saat 13.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle:

0-2 Kozyatağı bağlantı yolu güney yol Çamlıca ayrımları kapama noktası, 0-2 Kozyatağı bağlantısı kuzey yol botanik ayrım kapama noktası, Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir güney yanyol Kozyatağı - K.bakkalköy ayrımları kapama noktası, o-1 Güney otoyolu Uzunçayır-Harem ayrımları kapama noktası, Ümraniye İmes kavşağı Necip Fazıl bulvarından kuzey tem otoyoluna katılım noktaları trafiğe kapatılacak. Ataşehir Halk Caddesinden güney tem otoyoluna katılım noktası trafiğe kapatılacak. D-100 kuzey yol harem istikameti, Kozyatağı köprülü kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak. Yenisahra kuzey yanyol ve karaman caddesinden D-100 kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacak. Göztepe köprüden D-100 kuzeye katılım noktaları trafiğe kapatılacak. D-100 Göztepe Kuzey yanyol Ünalan ayrımlarından D-100 kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacak. Uzunçayır köprü üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden D-100 kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacak. Uzunçayır köprü üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden D-100 kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacak. Akasya AVM ve çeçen sokaktan D-100 kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacak. Acıbadem Şehit Emin Çölen sokaktan D-100 kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacak. Koşuyolu Köprü Lambacı Sokaktan D-100 kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacak. (Avrasya Tüneli Asya girişi),Avrasya Tünel(Avrupa girişi).

Alternatif Güzergahlar

Trafik akışı Kocaeli-İstanbul istikameti Şekerpınar gişelerden D-100 karayolu istikametine yönlendirilecek. Orhanlı gişeler ve Kurtköy gişeler İstanbul yönüne gidecek araç trafik akışı D-100 karayoluna yönlendirilecek (Kurtköy-Sultanbeyli yanyol kullanılabilir.) Sultanbeyli gişelerden İstanbul istikameti için E-80 güney-Sultanbeyli D-100 veya yanyol istikametine yönlendirilecek. Kuzey Marmara otoyolu kuzey yolu kullanacak olan taşıtlar D-100 tarafından geliyorsa Kurtköy bağlantı yolu-İstanbul Park Paşaköy bağlantısı ile Y.S.S. Köprüsü istikametine. Kartal-Samandıra gişelerden D-100 istikametine. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden gelen trafik akımı Kozyatağı yönüne kapatılarak Çamlıca bağlantı yoluna verilecek. Kozyatağı yönünden gelerek tem kuzey yola bağlanmak isteyen araçlar Çakmak köprü istikametine yönlendirilecek. Çamlıca bağlantısı güney yoldan gelerek Ataşehir yanyolu kullanarak Kozyatağı-K.bakkalköy istikametine gitmek isteyen araçlar Çamlıca gişeleri istikametine yönlendirilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden gelerek Uzunçayır ayrım yarından D-100 /Harem istikametine gitmek isteyen araçlar D-100 güney yola ve Kadıköy istikametine yönlendirilecek. Tem kuzey yola gidecek sürücüler Necip Fazıl bulvarına yönlendirilerek Hamza Yerlikaya Bulvarı ve Şile yolunu takip ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve diğer istikametlere gitmeleri sağlanacak. Tem kuzey yola gidecek sürücüler Yavuzlar Caddesi'ne yönlendirilerek Yenisahra köprü altından D-100 güney yola, Kadıköy ve Üsküdar istikametlerine gitmeleri sağlanacak. D-100 kuzey yoldan gelerek Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanmak isteyen sürücüler Kozyatağı’nda bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımlarından 2. çevreyoluna yönlendirilerek bu güzergahtan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gitmeleri sağlanacak. D-100 kuzey yoldan gelerek Kadıköy ve Üsküdar istikametine seyredecek sürücüler, Kozyatağı köprü altından Atatürk caddesine yönlendirilerek Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), sahilyolu ve Bağdat Caddelerini alternatif olarak kullanabilecek. Yenisahra kuzey yan yoldan ve Karaman Caddesi'nden gelerek D-100 kuzey yolu kullanacak sürücüler Karaman Caddesi'ne yönlendirilerek Ali Fuat Cebesoy Caddesi, Şehit Cahar Dudayev Caddesi ve Libadiye Caddesini takiben Kadıköy Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gitmeleri sağlanacak. Göztepe Köprüsünden Kadıköy istikametine gidecek sürücüler Şair Arşi Caddesi’ne yönlendirilecek, Göztepe Köprüden Üsküdar ve Avrasya Tüneline gitmek isteyen sürücüler Libadiye Caddesine yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar’a gitmeleri sağlanacak. D-100 Göztepe kuzey yan yoldan D-100 kuzey yola bağlanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kadıköy ve Üsküdar’a gidecek sürücüler Ünalan mahallesi istikametine yönlendirilerek Ayazma ve Ünalan Caddelerini takiben Libadiye Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kadıköy ve Üsküdar’a gitmeleri sağlanacak. Uzunçayır köprüden D-100 kuzeye katılarak Avrasya Tüneli ve Üsküdar istikametine gidecek sürücüler çevreyoluna yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar istikametine gitmeleri sağlanacak.

Uzunçayır köprü üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden D-100 kuzey yola gidecek sürücüler D-100 güney yola yönlendirilerek D-100 güney Göztepe köprü katılımdan Kadıköy ve Üsküdar’a gitmeleri sağlanacak. Akasya AVM ve Çeçen sokaktan D-100 kuzey yola bağlanacak sürücüler Uzunçayır Caddesi ve Çeçen Sokağa yönlendirilerek Kadıköy ve Üsküdar istikametine gitmeleri sağlanacak. Şehit Emin Çölen Sokak'tan D-100 kuzey yola bağlanmak isteyen sürücüler aynı sokaktan döndürülerek Acıbadem Caddesi'ni takiben Kadıköy ve Üsküdar istikametine gitmeleri sağlanacak. Koşuyolu köprü lambacı sokaktan D-100 kuzey yolu kullanarak Avrasya Tüneli, Kadıköy ve Üsküdar istikametine gidecek sürücüler Dinlenç sokağa yönlendirilerek Dr. Eyüp Aksoy Caddesini takiben Kadıköy, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gitmeleri sağlanacak. Sahil Kennedy Caddesi Yenikapı’dan Bakırköy istikameti sahil yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Bab-ı Ali Caddesi, Haliç Köprü, Nur-u Osmaniye Caddesi, Ebusuud Caddesi, Ankara Caddesi (Ebusuud Caddesi ile Bab-ı Ali Caddesi arası), Haliç Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Büyük Reşitpaşa Caddesi, Fethibey Caddesi, Gençtürk Caddesi, Ordu Caddesi, Fethibey Caddesi, Karaköy istikameti, Taksim istikameti, Meşrutiyet Caddesi ve Beşiktaş istikameti”.