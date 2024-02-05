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  • İstanbul'da bir sokakta devrilen telefon direği park halindeki araca zarar verdi
Güncel

İstanbul'da bir sokakta devrilen telefon direği park halindeki araca zarar verdi

Beşiktaş'ta, sokağa giren beton mikserinin çarptığı iki telefon hattı direği devrilirken bir aydınlatma direği de yan yattı. Direğin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA5 Şubat 2024 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
İstanbul'da bir sokakta devrilen telefon direği park halindeki araca zarar verdi
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Kaza, Ortaköy Mahallesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokağa giren beton mikseri manevra yaparken telefon hatları direğine çarptı. Telekom kablolarının bağlı olduğu 2 direk devrilirken bir aydınlatma direği de yan yattı. Direklerden biri, üzerine düştüğü park halindeki aracın tavanına zarar verdi. Kaza sırasında yoldan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

DİREĞİN DEVRİLME ANI KAMERADA

Telefon direğinin devrilme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokağa giren beton mikseri geçince direkler devriliyor. Direklerden biri park halindeki aracın üzerine düşerek zarar veriyor. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, telefon ve belediye ekipleri geldi. Yola devrilen telefon direği ekipler tarafından kaldırıldı. Aydınlatma direği ise geçici olarak yol kenarındaki çitlere bağlandı.

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