  • Güncel
  İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü! Yüzbinler Galata Köprüsü'nde buluşuyor
Güncel

İstanbul'da büyük Gazze yürüyüşü! Yüzbinler Galata Köprüsü'nde buluşuyor

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü bu yıl üçüncü kez 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' temasıyla Gazze buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarının ardından Galata Köprüsü'nde buluşacak yüzbinlerce kişi İsrail zulmünü hep bir ağızdan dünyaya anlatacak.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 07:10 - Güncelleme:
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı'nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.

