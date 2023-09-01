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İstanbul'da büyük skandal! Anne ve kızı Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için darp edildi

Skandal olay İstanbul Kartal'da yaşandı. Bir anne ve kızı AK Parti ve Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için darp edildi. Genç kız, sosyal medyadan bir video paylaşarak yardım istedi.

1 Eylül 2023 Cuma 09:07 - Güncelleme:
İstanbul'da büyük skandal! Anne ve kızı Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için darp edildi
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İstanbul Kartal'da bir anne ve kızı AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için düzenli şekilde sözlü tacize uğradı. Son olarak annenin darbedildiği öğrenildi. Genç kız sosyal medyadan bir video paylaşarak yardım istedi.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasında iyice artan skandal manzaralara bir yenisi daha eklendi. Bir anne ve kız İstanbul Kartal'da komşuları tarafından sık sık sözlü tacize uğradıkları ve darbedildiklerini belirtti.

"YEMEDİĞİMİZ HAKARET KALMADI"

Genç kız yaşananları "Biz seçim zamanından beri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğimiz için yemediğimiz hakaret ve darp kalmadı.

"KOMŞUMUZ OLAN KADIN VE ARKADAŞLARI ANNEMİ DARP ETTİ"

Annemi bir hafta önce sırf bu yüzden darp ettiler. Bizim komşumuz olan kadın darbetti. Dün de annemi darp eden kadının arkadaşları olan kafenin sahipleri annemi darp etti. Annemi sopayla darbettiler, kapıda bıçaklarla bekliyorlar. Eve giremeyelim diye." sözleriyle anlattı.

"KONUYU ÇARPITMAYA ÇALIŞTI"

Genç kız ayrıca ilginç bir gerçeği de şu sözlerie ifade etti: Videoda gördüğünüz o sopalı şahıs AK Partililere saldırıyorlar diyor. Bize HDP'li diyor. Kamerayı gördükleri için konuyu tam çarpıtmaya çalışıyorlar.

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