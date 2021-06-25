İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma namazı vakti

25 Haziran 2021 Cuma 10:42 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 10:42

İstanbul cuma namazı vakti, Cuma'ya kısa bir süre kala merak ediliyor. Cuma, Müslümanların toplu ibadet ettiği gün olduğu için mübarek olarak görülür. Cuma günü yapılan ibadetler daha da faziletlidir. Bu kapsamda İstanbul cuma namaz vakti, İstanbul'da cuma namazı kılmak için camiye gitmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İşte il il öğle ezanı saatleri ve İstanbul cuma namazı vakti.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı vakti 13:12'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:19'da kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:56'da kılınacak.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

İmam Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.



CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.