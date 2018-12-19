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Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristlere operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 17 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
 
Güngören, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Ümraniye, Şişli, Sancaktepe, Pendik ve Beylikdüzü'nde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 17 şüpheliyi yakaladı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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