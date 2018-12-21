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İstanbul'da DEAŞ’a operasyon: Yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlarda eylem hazırlığında oldukları belirtilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ yanlısı faaliyetlerde bulunup örgüt adına eylem tasarladıkları tespit edilen yabancı uyruklu bazı hücre üyelerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından bu sabaha karşı Zeytinburnu, Fatih, Başakşehir, Esenler, Sarıyer, Küçükçekmece, Esenyurt, Sultangazi ve Pendik’te 10 farklı adrese baskın düzenleyen terör polisi, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Yakalanan yabancı terörist savaşçıların, çatışmalı bölgelere gidip döndükleri ve ülke genelinde bu örgütle teması olan DEAŞ yanlılarıyla bağlantı kurup eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.Gözaltına alınan zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve propagandaların bulunduğu dijital malzemeler ele geçirildi.
 
Yakalanan 8 şüphelinin sorgusunun devam ettiği, örgütün diğer uzantılarına yönelik zincirleme operasyonların sürdüğü bildirildi.
 

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